Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit askerler için taziye mesajı Emniyet Genel Müdürlüğü, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, “Hakkari ve Azez’de teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

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