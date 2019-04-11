Emniyet Genel Müdürlüğünden Özel Harekat Başkanlığı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde, görevli tüm personelin nöbet görevi ve eğitim haricinde silahlarında şarjör bulundurmamasının rutin bir uygulama olduğunu, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen programda personelin şarjörlerinin alınmasının rutin bir uygulama olduğu belirtilerek haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, “Bugün Teşkilatımızın 174’uncu Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 15 Temmuz gecesi hain FETÖ örgütünün saldırısına maruz kalan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirilmiştir. 10 Nisan 2019 tarihinde bazı yazılı ve görsel medya organlarında yayınlanan ‘Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen bu programa katılan personelimizin silahlarının şarjörlerinin alındığına’ dair haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.’Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesi içerisinde, görevli tüm personelin nöbet görevi ve eğitim haricinde silahlarında şarjör bulundurmaması, dolu şarjörlerini de şarjörlüklerinde bulundurması’ hususu eskiden beri süregelen rutin bir uygulama olup, yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.