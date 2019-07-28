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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlikten sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler günübirlik kiralanan evlere, araç kiralama firmalarına ve göçmen kaçakçılarına denetim gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:43
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlikten sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler günübirlik kiralanan evlere, araç kiralama firmalarına ve göçmen kaçakçılarına denetim gerçekleştirdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Türkiye genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla 27 Temmuz 2019 tarihinde “Göçmen kaçakçılığı”, “Kiralık araç firmaları” ve “Günübirlik kiralanan evler” uygulamaları yapıldı.



Günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi


Günübirlik kiralanan evler uygulamasında, Kimlik Bildirim Sistemi’ne önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bu evlerden 9 bin 148’inin kayıt altında olduğu tespit edilirken 89 ev ise yeni olarak kayıt altına alındı. Denetlemelerde 415 ev sahibine bin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten idari para cezası uygulanırken Kimlik Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 yabancı uyruklu sahsın UYAP/KIHBI kontrolleri yapıldı.



Yasadışı araç kiralaması yapan 152 yer tespit edilerek işlem başlatıldı


Kiralık araç firmaları uygulamasında, 8 bin 208 firma kontrol edildi. Bu firmalardan 7 bin 718’inin kayıt altında olduğu tespit edilirken, 65 firma yeni kayıt altına alındı. Ayrıca, yasadışı araç kiralaması yapan 152 yer tespit edilip haklarında işlem başlatılırken, 443 firma sahibine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı ve Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 şahsın UYAP/KIHBI kontrolleri yapıldı.



Göçmen kaçakçılığı uygulamasında 271 bin 689 şahıs sorgulandı


Göçmen kaçaklığı uygulamasında, 271 bin 689 şahıs sorgulanırken, göçmen kaçakçılığını organize eden 17 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen denetlemelerde, kimlikleri tespit edilenler ile kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olan toplam 2 bin 347 düzensiz göçmen ise yakalandı.



Aranan 699 şahıs yakalandı


Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda, 1 kişi FETÖ/PDY, 2 kişi adam öldürme, 17 kişi hırsızlık, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti, 20 kişi yaralama, 5 kişi 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet, 14 kişi tehdit/hakaret, 10 kişi dolandırıcılık, 1 kişi çocuklara cinsel istismar, 2 kişi fuhuş, 445 kişi yoklama kaçağı/bakaya, 155 diğer suçlardan ve 22 kayıp olarak aranan şahıs olmak üzere toplam da 699 şahıs yakalandı. Bu denetlemeler çerçevesinde tespit edilen ve vize ihlali yapan 9 yabancı uyruklu şahısla ilgili olarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.


Ayrıca operasyonlar kapsamında, 544 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, 183 kişi gözaltına alındı. Kiralık araç uygulamalarında bin 913 araç kontrol edilirken 247 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetleme kapsamında yapılan aramalarda ise, 2 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet av tüfeği, bin 113 adet mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 adet araç, 4 adet tekne-bot, 29 adet sahte pasaport, 55 adet sahte T-6 Formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:43
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