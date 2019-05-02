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Emniyet Genel Müdürlüğü ile AÜ arasında protokol

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "Bu aziz milletin istikbali olan gençlerimizi, ruh ve bedenlerini imha etmek suretiyle elimizden almayı hedefleyen uyuşturucuyla mücadelede, bugün çok önemli bir iş birliğinin temelini atıyoruz ve hayata geçiriyoruz"

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
Emniyet Genel Müdürlüğü ile AÜ arasında protokol

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) arasında uyuşturucuyla mücadelede iş birliği protokolü imzalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı ve AÜ arasında işbirliğini kapsayan protokolün imza töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden AÜ ile protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokolle daire başkanlıklarının eğitim, iletişim, dijital altyapı imkanı, kabiliyeti ve kapasitesinin arttırılıp, geliştirilmesi ve mücadele gücünün yükseltilmesinin amaçlandığını anlatan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Video, fotoğraf ve sosyal medya alanlarında Anadolu Üniversitemizin özellikle İletişim Bilimleri Fakültesinden destek almak amacıyla böyle bir protokol imzalayıp, iş birliği yapacağız. Uyuşturucu, teknolojinin gelişimi, küreselleşmenin etkisi ve toplumsal değişimin hızlanmasıyla dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu, doğrudan genç kuşağı hedef almak suretiyle de birçok hayatı karartan, toplumların geleceği için önemli tehditler oluşturan küresel bir sorundur. Küresel olarak bu yapının aktörleri, terör örgütleriyle hareket etmekte ve birbirlerini doğal olarak beslemektedirler.

Yapılan araştırmalar sonucu terör örgütlerinin birçok ülkede gerçekleştirdiği kanlı eylemlerin finansmanının da önemli ölçüde uyuşturucu ticaretiyle sağlandığı görülmektedir. Bu aziz milletin istikbali olan gençlerimizi, ruh ve bedenlerini imha etmek suretiyle elimizden almayı hedefleyen uyuşturucuyla mücadelede bugün çok önemli bir iş birliğinin temelini atıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Kurtaracağımız her bir hayat ve beden geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlık ve güçlü bir nesli ifade ediyor."

Uzunkaya, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili57 binin üzerinde kullanıcı, satıcı ve organizatör düzeyinde kişinin cezaevlerinde bulunduğuna değinerek, söz konusu rakamın uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini bildirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise Türkiye'nin en zorlu anlarında emniyet mensuplarının vatan ve millet uğruna görev yaptığına dikkati çekerek, AÜ'nün de akademik kadro ve teknik imkanlarla protokolün gereğini yerine getireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Uzunkaya ile Çomaklı protokolü imzalandı.

Törende, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta da hazır bulundu.


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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
  1. Anadolu Üniversitesi
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