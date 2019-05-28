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Emniyet Genel Müdür Uzunkaya: “DEAŞ terör örgütünde hareketlilik canlılık var bunu biliyor ve izliyoruz”

Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, “DEAŞ terör örgütü de son günlerde medyada paylaşıldığı üzere örgütün sözde liderinin Türkiye’yi açıkça hedef göstermesinden sonra kendisine faaliyet alanı olarak seçtiği bildiğimiz ülkemizde kadrolarında bir hareketlilik canlılık var.

28 Mayıs 2019 Salı 23:20
Emniyet Genel Müdür Uzunkaya: “DEAŞ terör örgütünde hareketlilik canlılık var bunu biliyor ve izliyoruz”

Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, “DEAŞ terör örgütü de son günlerde medyada paylaşıldığı üzere örgütün sözde liderinin Türkiye’yi açıkça hedef göstermesinden sonra kendisine faaliyet alanı olarak seçtiği bildiğimiz ülkemizde kadrolarında bir hareketlilik canlılık var. Bunu biliyoruz ve izliyoruz” dedi.


Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği iftar yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzunkaya, DEAŞ terör örgütünün Türkiye yapılanması ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında sorulan soruya, “Her terör örgütü hedef aldığı ülkenin bir şekilde canını acıtmak ister. PKK terör örgütü 35 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. Arkasına aldığı pek çok emperyal ve bizim müttefikimiz olan güçlerle birlikte, bize karşı savaşın içerisinde. Bu mücadelede, devletimizin mutlu bir sona doğru adım adım hızla yaklaştığını görüyoruz. DEAŞ terör örgütü, bu ülkeye, bu coğrafyaya zarar vermek isteyen, bu bölgenin huzurunu bozmak isteyen ülkeler tarafından imal edilmiş, büyütülmüş ve beslenmiş değişik saiklerle ve motiflerle, bölgede faaliyet göstermiş, birilerine karşı bir başka düşmanlığın veya savaşın geliştirilmesi için malzeme olarak kullanılan taşeron örgüttür. DEAŞ terör örgütü,bölgeden imha edildiğinde, yine bu coğrafyayı daima hedefinde tutan şer güçler ve ülkemizin büyümesini, gelişmesini istemeyen güçler, yarın yerine bir başka örgütü imal edecekler. Burada önemli olan; devletimizin tepeden aşağı bu örgütlerle mücadelede, kararlılığını net ve kesin bir şekilde ortaya koymasıdır. Çok şükür bugün ülkemizde bu var. Terörle mücadelede, son derece kararlı tavizsiz ve terör örgütünün kaynağında imha edilmesi, görüldüğü yerde ezilmesi gibi etkili bir süreç yürütülüyor. DEAŞ terör örgütü de son günlerde medyada paylaşıldığı üzere; örgütün sözde liderinin Türkiye’yi açıkça hedef göstermesinden sonra kendisine faaliyet alanı olarak seçtiği bildiğimiz ülkemizde, kadrolarında bir hareketlilik canlılık var. Bunu biliyoruz ve izliyoruz. Devletimiz bu hareketliliği diğer örgütlerde olduğu gibi yakından takip ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:20
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