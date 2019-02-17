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Emniyet duyurdu: Çok sayıda komiser yardımcısı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye genelinde yapılan FETÖ operasyonunda 100'den fazla komiser yardımcısının tutuklandığını açıkladı.

17 Şubat 2019 Pazar 21:47
Emniyet duyurdu: Çok sayıda komiser yardımcısı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi.

Uzunkaya, bölge illerindeki temasları kapsamında geldiği Batman'da Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde açıklama yapan Uzunkaya, bölgenin asayiş, huzur ve güvenliğiyle ilgili mevcut durumu yerinde değerlendirdiklerini kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik kısa bir süre önce 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı güvenlik toplantıları yapıldığını anımsatan Uzunkaya, bu sayede seçime dönük mevcut güvenlik tedbirlerinin, planlamalarının gözden geçirildiğini belirtti.

"Terör örgütleriyle mücadele sürüyor"

Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra günlük asayiş ve huzurun tesisine dönük planlama ve çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzunkaya, şöyle dedi:

"Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere, diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi görevimiz devam ediyor."

Komiser yardımcıları tutuklandı

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik geçen hafta bin 112 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini anımsatan Uzunkaya, "Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın gözaltı işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların da aralıksız olarak sürdüğünü vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen, her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar, planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor."

Uzunkaya, daha sonra ziyaret ettiği uygulama noktasındaki görevli polislerle sohbet etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:47
  1. Batman
  2. Ankara
  3. komiser yardımcısı tutuklandı
  4. FETÖ

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