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Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat' Ankara'da yakalandı!

Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı cezaevi firarisi Seher G., Ankara'nın Mamak ilçesinde yakalandı.

30 Kasım 2018 Cuma 00:10
Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat' Ankara'da yakalandı!

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi, "Binbir surat" lakaplı Seher G'yi (50) yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Seher G'nin Mamak ilçesindeki adreste gizlendiğini, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim ve savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyle evlenip boşandığı öğrenilen Seher G'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 00:10
  1. Kocaeli
  2. Çanakkale
  3. Ankara
  4. Afyon
  5. binbir surat

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