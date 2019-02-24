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Emniyet, çocukları polis kimlik kartıyla suçlulara karşı uyarıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, çocukları zararlı alışkanlıklar, suç ve suçlulara karşı "çocuk polis kimli kartı" ile uyarıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 09:55
Emniyet, çocukları polis kimlik kartıyla suçlulara karşı uyarıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, çocukları zararlı alışkanlıklar, suç ve suçlulara karşı "çocuk polis kimli kartı" ile uyarıyor.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve geldikten sonra özellikle okula giden çocukların zarar görmemesi ve zararlı alışkanlıklar edinmemesi için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bu konuda bir çalışma yapılması için talimat verdi. Talimat doğrultusunda harekete geçen polis okul okul gezerek çocuklara seminer ve konferans vererek suç, suçlu ve zararlı maddelerden nasıl uzak durulması gerektiğini anlattı. Polis ayrıca çocukları suç, suçlu ve zararlı alışkanlıklara karşı 7 gün 24 saat uyarabilmek için "çocuk polis kimliği" projesini hayata geçirdi. Polis kişiye özel isme göre hazırlanan "çocuk polis kimlik kartı"nın arka yüzüne çocukları uyarmak için 6 madde belirledi. Polis bu maddelerde şunlara yer verdi:


"Evden dışarı çıktığınızda nerede ve kiminle olduğunuzu mutlaka ailenize bilgi verin. Tanımadığınız kişilerle bir yere gitmeyin ve araçlarına binmeyin. Okula bilinen işlek yerlerden arkadaşlarınızla birlikte gidin. Okul önlerinde satılan ve şüphe uyandıran yiyecek ve içeceklerden almayın. Kalorifer dairesi, bodrum katı ve inşaat alanı gibi yerlere gitmeyin. Çevrenizde rastladığınız şüphe uyandıran, araç ve şahısları 155 polis imdat hattını arayarak ihbar edin."


Polis ön yüzünde çocuğun ismi ve fotoğrafı olan arka yüzünde de bu uyarıcı bilgilerin yer aldığı "çocuk polis kimlik kartını" okul okul gezerek dağıttı. Kimlikte kendi fotoğrafını gören çocuklar polis kimliğinin ellerinde olmasından çok mutlu olurken, polislerin kendilerini düşünerek uyarması ve korumasından da çok memnun olduklarını söyledi. Polis Adana’nın bütün okullarındaki çocuklara bu yıl sonuna kadar "çocuk polis kimlik kartı" dağıtmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:55
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