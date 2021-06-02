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Gündem Emniyet atamaları son dakika Resmi Gazete emniyet atama listesi yayınlandı mı?
Gündem

Emniyet atamaları son dakika Resmi Gazete emniyet atama listesi yayınlandı mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğünde atama ve yer değiştime gerçekleştirildi. Emniyet atamaları sonrası emniyet atama listesi de sorgulanmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 genel atama kararına göre, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı. Peki hangi emniyet mensubu nerede atandı? 2 Haziran Resmi Gazete emniyet atama istesi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 08:53:00 - 2021-06-02 08:57:42
Emniyet atamaları son dakika Resmi Gazete emniyet atama listesi yayınlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi. Emniyet atamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı üzerinden sorgulanabilmekte.

 

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