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Emniyet 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirliklerinde olmak üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 22:10
Emniyet 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirliklerinde olmak üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü makamının talimatlarıyla polis merkezi amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 polis merkezi amirliğinde ’Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri’ doğrultusunda ’Güven Masası’ uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda başta polis merkezi amirliklerimizde olmak üzere benzer kapsamda diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacaktır” denildi.


Açıklamada, ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden ilan edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:10
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