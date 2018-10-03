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Emmanuel Macron'u şaşırtan gelişme: Artık ben yokum

İstifası Cumhurbaşkanı Macron tarafından geri çevrildiği belirtilen Collomb, Le Progres gazetesini de bünyesinde bulunduran Ebra Medya Grubuna açıklama yaptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
Emmanuel Macron'u şaşırtan gelişme: Artık ben yokum

Collomb, "Evet, Lyon'a dönüyorum. Cumhurbaşkanı'na (Macron), vatandaşların durumun açıklığa kavuşturulması yönünde bir beklentilerinin olduğunu söyledim. Hayatım boyunca söylediğim her şeyi yaptım. Şimdi önceliğim, Lyonlulara hizmet etmektir" ifadelerini kullanarak, istifa kararının kesin olduğunu vurguladı.

Yerine geçecek ismin belirlenmesi durumunda görevi sabah erken saatlerde teslim edebileceğini dile getiren Collomb, "Eğer teknik nedenlerden ötürü 24 veya 48 saat beklemem gerekiyorsa, görevde devamlılığı sağlamak amacıyla (bugün yapılacak) Bakanlar Kurulu toplantısına katılırım" dedi.

Gerard Collomb, Paris'ten çok daha önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Lyon'u sevdiğini ve içişleri bakanlığı görevine getirildikten sonra yerine geçen Georges Kepenekian'ın istifasını sunduğunu kaydederek, yasal süreç gözetilerek bu göreve yeniden başlayacağı sinyalini verdi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
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