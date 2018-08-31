0553 313 94 23

Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır" dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:40
Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya açıklaması

Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın  başkenti Helsinki'de Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı  düzenlendi.

Niinistö ile görüşmesinde Rusya konusunu ele aldıklarını belirten  Macron, Avrupa'nın savunma ve stratejik olarak tamamen özerkliği kazandığında  Rusya ile ilişkilerini geliştirebileceklerini ifade etti.

Macron, "Stratejik vizyonumuz, en yakın komşularımızla savunma  alanında stratejik ortaklığa sahip olmak olmalıdır. Türkiye ve Rusya'ya olan  ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha  fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır." diye  konuştu.

AB ile Rusya arasındaki ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi  gerektiğini kaydeden Macron, siber güvenlik, savunma ve stratejik ortaklık  konularında AB ile Rusya arasında uygun yeni bir vizyonun da geliştirilmesi  gerektiğini belirtti.

Macron, bu konuda Rusya'nın birçok konuda çalışmalar yapması  gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:40
  1. bursa
  2. mudanya
  3. alkollü araç
  4. fransa
  5. macron
  6. rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan MEB'e 'çakma dershane' talimatı
    1. Başkan Erdoğan'dan MEB'e 'çakma..
    2. DEAŞ ve El Kaide listeleri güncellendi!
    3. Başakşehir'de panik dolu saatler!
    4. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    5. Rusya resmen ilan etti: Bölgeye..
    6. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstiklal..
    7. İstanbul KYK yurtları
    8. Güney Kore'den İsrail'e şok: Kabul..
    9. Bugün hava nasıl olacak?
    10. Hindistan'da heyelan: 7 kişi öldü
    11. KYK 2018 yurt başvuruları ne zaman?
    12. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    13. 'Ticaretin dolar boyunduruğundan..
    14. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    15. Hergün kaybolan köpek bakın nereye..
    16. 2 yıllık üniversite kayıtları ne zaman..
    17. Tekirdağ'da inşaatta göçük: 2 kişi..
    18. Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 2..
    19. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    20. Şenol Güneş: Oyun üstünlüğümüzün..
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!