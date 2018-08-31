Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya açıklaması

Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Niinistö ile görüşmesinde Rusya konusunu ele aldıklarını belirten Macron, Avrupa'nın savunma ve stratejik olarak tamamen özerkliği kazandığında Rusya ile ilişkilerini geliştirebileceklerini ifade etti.

Macron, "Stratejik vizyonumuz, en yakın komşularımızla savunma alanında stratejik ortaklığa sahip olmak olmalıdır. Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır." diye konuştu.

AB ile Rusya arasındaki ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Macron, siber güvenlik, savunma ve stratejik ortaklık konularında AB ile Rusya arasında uygun yeni bir vizyonun da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Macron, bu konuda Rusya'nın birçok konuda çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.