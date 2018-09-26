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Emmanuel Macron'dan İran açıklaması: Harekete geçilmesi lazım!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgede istikrarın sağlanması ve İran'ın nükleersilaha sahip olmaması için uluslararası kamuoyunun  harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:27
Emmanuel Macron'dan İran açıklaması: Harekete geçilmesi lazım!

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) nükleer  silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle Kuzey Kore ile yapılan  görüşmeleri desteklediğini söyleyen Macron, "BMGK hiçbir zaman Kuzey Kore'nin  bölge ve dünya için nükleer ve balistik tehdit oluşturmaya devam ettiğini  unutmaması gerekiyor." dedi.

Fransa'nın Kuzey Kore'den nükleer ve balistik programdan vazgeçtiğine  dair bazı adımlar beklediğini kaydeden Macron, aynı zamanda Kuzey Kore ile  diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, BMGK'de bir birliğin olması gerektiğini vurgulayarak 2015  yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasında bu birliğin oluştuğunu söyledi.

Buradaki tüm ülkelerin amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını  engellemek olduğunu kaydeden Macron, "İran nükleer anlaşması yetersiz ancak bu  yolda önemli bir adım." diye konuştu.

İran sorununu uzun vadede çözmek için strateji belirlenmesi ve bu  sorunun yaptırım siyasetine indirgenmemesi gerektiğini dile getiren Fransa  Cumhurbaşkanı, "Bölgede istikrarın sağlanması ve İran'ın nükleer silaha sahip  olmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini  kullandı.

Fransa'nın çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayında  Rusya’nın sorumluluğu olduğunu düşündüğünü kaydeden Macron, Rusya’ya bu tehdide  son vermesi çağrısında bulundu.

Macron ayrıca Fransa'nın nükleer silahsızlanma konusunda çalışmalarına  devam edeceğini söyledi.

Macron, "Ortadoğu'da Hizbullah ve Husilere verilen balistik destek  yeni ve endişeli bir durum." dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:27
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Macron

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