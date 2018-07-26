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Emmanuel Macron'dan 'Benalla' açıklaması: Ciddi bir hata

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi bir hata olarak nitelendirdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:01
Emmanuel Macron'dan 'Benalla' açıklaması: Ciddi bir hata

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Özel Kalem  Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi  hata olarak tanımladı. 

Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bagneres-de-Bigorre kentinde  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve yakın koruması Benalla'nın 1 Mayıs  gösterileri sırasında bir genci darp ettiği olayla ilgili medyayı yanlış bilgiler  paylaşmakla suçlayan Macron, Özel Kalem Müdürlüğü'nün Benalla hakkındaki görevden  uzaklaştırma, daha düşük bir göreve getirme ve görevden alma kararını  onayladığını ve yeterli gördüğünü, bu konuda sorumluluğun kendisinin olduğunu  belirtti.

Macron, etrafındaki kişilerin hata yaptığı zaman cezalandırıldığını ve  yasal işlem gerektiğinde yapıldığını ifade etti.

Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışlarını ciddi hata olarak  nitelendiren Macron, Benalla hakkında verilen cezaların yeterli olup olmadığı ile  ilgili soruya, bir kişi hata yaptığı için üzerine gidilmemesi gerektiğini, bu  konuda bir olay üzerinden siyasi bir yargılama yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

Öte yandan, Fransız basınında yer alan haberlere göre, Benalla'nın  Elysee Sarayı'ndaki eski ofisine baskın düzenlendi. Haberlerde, baskın sırasında  Benalla'nın da hazır bulunduğu ifade edildi.

Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'ya ilişkin Ulusal  Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna dün ifade vermişti. Olayı 2 Mayıs'ta  öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda,  Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük  bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta  kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.

Fransız kamuoyunda, Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı  olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun  aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine  özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları  yapılıyor.

İÇİŞLERİ BAKANININ İSTİFASINI İSTDİ

Pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs  gösterileri sırasında bir genci şiddetli bir şekilde dar ettiği gerekçesiyle  soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki  Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden  uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla  hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını  istemişti.

Elysee Sarayı'nın geçen hafta Benalla'nın görevinden alınması için  resmi işlem başlattığı belirtilmişti.

KASKLA GÖSTERİCİ DÖVMÜŞTÜ

Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde, kafasında polislerin kullandığı  kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine  ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet  uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma  açmıştı.

Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve  Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra  özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve  getirildiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel  koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği  belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:01
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