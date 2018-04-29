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Emmanuel Macron vaadetmişti, zorunlu askerlik geliyor!

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un seçim kampanyasında vaadettiği zorunlu askerlik hayata geçiyor.

29 Nisan 2018 Pazar 11:10
Emmanuel Macron vaadetmişti, zorunlu askerlik geliyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasında vaadettiği genç kadın ve erkeklere mecburi askerlik hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Macron tarafından kurulan çalışma grubu, zorunlu askerliğe yönelik hazırladığı raporu sundu.

16 yaşından itibaren Fransızların en az 1 ay mecburi askerlik yapması planlanıyor.

Mecburi askerliğin 1 aylık etabı kapsaması, isteyen Fransız gençlerin askerliğini uzatması öngörülüyor. Askerliğini uzatmak isteyenlere ücretli olarak çalışma imkanı sunulması bekleniyor.

Proje sorumlusu General Menaouine, “Yatılı olan ilk 1 aylık süreç içerisinde sportif faaliyetler, kriz yönetimi, cumhuriyet ve vatandaşlık ilkelerinin aşılanması amaçlanıyor” dedi.

Mayıs ayında onaylanması beklenen raporun öngördüğü askerlik modelinin 2.4 ile 3.1 milyar euroluk bir bütçe gerektirdiği ifade ediliyor. Fransız Silahlı Kuvvetlerinin ise zaten kısıtlanmış olan bütçesini paylaşmak zorunda olmaktan korktuğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:10
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