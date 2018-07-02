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Emmanuel Macron, hükümeti eleştiren elçiyi görevden aldı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Orban'ı destekleyen Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi Fournier'i görevden aldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
Emmanuel Macron, hükümeti eleştiren elçiyi görevden aldı!

Les Echos gazetesinde yer alan habere göre Eric Fournier, 18 Haziran'da Dışişleri Bakanlığına gönderdiği ve bir kopyasını da cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee ile paylaştığı hükümetin Macaristan politikasını eleştiren özel bilgi notu dolayısıyla görevinden alındı.

Haberlere göre Macron, Fournier'in yerine Pascale Andreani'ni getirdi.

MACRON'U ELEŞTİRMİŞTİ

Büyükelçi Fournier'in Fransa'nın Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen ifadelerinin yer aldığı bilgi notu, cuma günü Mediapart adlı internet sitesine sızdırılmıştı. Bilgi notunda Büyükelçi Fournier'in, Fransız ve Anglo-Sakson basınında Macar fobisi olduğu, Orban'ın Avrupalı hiçbir liderin ulaşamayacağı üç kez arka arkaya seçilme başarısını gösterdiği ve Orban'ın sığınmacılar konusundaki uygulamalarının Avrupalı liderlere örnek olması gerektiği yönündeki görüşleri yer alıyor. "Macaristan Başbakanı Orban modern dünya siyasetinin Real Madrid'i" ifadelerinin kullanıldığı bilgi notunda, Macar lidere yönelik antisemitizm suçlamalarının da mesnetsiz olduğu belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Fournier'in görüşlerini paylaşmadığını, notun iç yazışma ve gizli mahiyette olduğunu kaydederek, Fransa devletinin politikasını yansıtmadığını söylemişti.

Fournier, 2015'ten beri Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
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  4. Victor Orban
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