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Emmanuel Macron: Avrupa güvenliğini korumak için ABD'ye güvenemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyükelçilerle yaptığı toplantıda, "Avrupa, güvenliğini korumak için ABD’ye güvenemez" dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:53
Emmanuel Macron: Avrupa güvenliğini korumak için ABD'ye güvenemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın güvenliğine Rusya’nın da destek vermesi gerektiğini söyledi. Macron, "Avrupa, güvenliği korumak için ABD’ye güvenemez. Avrupa bugün güvenliği ve egemenliğini garanti etmesi için sorumluluk almalı" dedi. 

"Rusya ile yeni bir diyalog başlatılmalı"

Güçlendirilmiş Avrupa egemenliğinin, Avrupa güvenlik ve savunma sisteminin mimarisini gözden geçirmesi, özellikle de Rusya ile iş birliği yaparak yeni bir diyalog başlatılması gerektiğini kaydeden Macron, "Rusya dahil tüm Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimiz konusunda kapsamlı bir gözden geçirme başlatmayı istiyorum" diye konuştu.

"Fransa gelecekteki Suriye'nin liderlerini atayamaz"

Beşşar Esed rejimini desteklemenin "hata" olacağını da ifade eden Fransız lider, "Fransa, gelecekteki Suriye’nin liderlerini atayamaz. Ancak Suriye halkının bunu yapabileceğinden emin olmak bizim görevimiz ve çıkarımıza" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:53
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