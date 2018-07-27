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Emmanuel Macron, ABD'yle ticaret anlaşmasına sıcak bakmıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki görüşmeyi "yararlı" bulduğunu ancak Brüksel ile Washington arasında "büyük bir ticaret anlaşmasının taraftarı olmadığını" söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:26
Emmanuel Macron, ABD'yle ticaret anlaşmasına sıcak bakmıyor

Fransız lider, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trump ve Juncker'in Çarşamba günü Washington'da bir araya geldiğine dikkati çeken Macron, "Avrupa ve Fransa hiçbir zaman bir ticaret savaşı istemedi ve dolayısıyla dün yapılan görüşmeleri gereksiz bir gerginliğin düşürülmesine yardımcı olduğu ve meseleyi yatıştırdığı için yararlı buluyorum." dedi.

Ancak iyi bir ticaret tartışmasının dengeli, karşılıklı bir temelde ve tehdidin bulunmadığı ortamda gerçekleştirilebileceğini kaydeden Macron, "Bu çerçevede, açıklığa kavuşturacağımız birçok soru ve endişe var." değerlendirmesinde bulundu.

 

ABD ve AB arasında ek vergiler nedeniyle aylardır süren gerginlik, Çarşamba günü Trump ve Junker görüşmesinin ardından Washington'un geri adım atmasıyla düşmeye başlamıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:26
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