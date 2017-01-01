Emlakta yüksek fiyat beklentisi devam ediyor! Doğru yere yatırımla kazandılar

Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçelerde yatırım yapmak isteyenlere rehber olacak raporlara bir yenisi daha eklendi. Reidin, 2018 yılında konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeleri yayınladı. 2018 yılında konut pazarında yaşanan fiyat değişimlerini gözler önüne seren raporda dikkat çekici sonuçlar yer alıyor. İşte konut fiyatlarının en çok arttığı il ve ilçeler: