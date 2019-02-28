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Emlakçılar kredi faizlerinin düşmesini istiyor

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral, emlak piyasasının hareketlenmesi için konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşürülmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:37
Emlakçılar kredi faizlerinin düşmesini istiyor

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral, emlak piyasasının hareketlenmesi için konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşürülmesi gerektiğini söyledi.


Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibariyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 ve bir önceki aya göre yüzde 46 oranında azalarak bin 403 adet oldu. Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 75 oranında azaldı.


Konut satışlarındaki düşüşü değerlendiren Mevlüt Oral, “Emlakçılar sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Konut kredilerinin faizinin yüksek oluşu emlakçıları, alıcıyı ve müteahhitleri zor durumda bıraktı. Son dönemde ufak bir kıpırdama oldu. Bir ara faizler 2,70’lere çıkmıştı, şimdilerde ise 1,49’a düştü. Faizler düşünce az da olsa piyasa hareketlendi. Piyasanın hareketlenmesi için konut kredi faizlerinin 1’in altına düşmesi lazım. Faizler düşmedikçe emlak işlerinin düzelmesi mümkün değil” dedi.



“Başkasının mülkünü satanlara yönelik gizli bir çalışma yürütülüyor”


Emlakçı olmayan kişilerin mülk satıp kiralaması konusuna da değinen Oral, “Emlakçı gibi mülk kiralayıp satanlar var. Bunların takibini yapıyoruz. Kayıt dışı bu işi yapmanın cezası da var. İşyerlerine veya evleri asılan ‘satılık’ veya ‘kiralık’ yazıları, mülk sahiplerine ait değilse bunları kaldırsınlar. Bunlarla alakalı gizli bir çalışma yürütülüyor. Tespit edildiği zaman gayri resmi olarak emlakçılık yapanlara para cezası uygulanacak. Hiç kimsenin başka birisinin mülkünü alakası olmayan bir işyerinde pazarlama lüksü yok. Bu işi gayri resmi yapanlara zabıta tarafından ilk aşamada 218 lira ceza yazılıyor. Vergi Dairesi de vergisiz kazanç dolayısıyla ayrı bir ceza daha uyguluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:37
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