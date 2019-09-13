0553 313 94 23

Emlak yatırımı için okula yakın evler tercih ediliyor

Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ahmet Kayhan:- "Okula yakın evler, yıllar içerisinde değerine değer katacak bir emlak yatırımı oluyor"

13 Eylül 2019 Cuma 08:48
Emlak yatırımı için okula yakın evler tercih ediliyor

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, okula yakın ev aramalarının arttığını bildirdi.

Zingat.com açıklamasına göre, birikimini emlak yatırımı yaparak değerlendirmeyi planlayanların düzenli kira geliri elde etmek amacıyla kiralama sirkülasyonu yüksek bölgelere yönelmesi, okula yakın emlak pazarını canlı tutmaya devam ediyor.

Okula yakın satılık ve kiralık ev arayışına giren aileler için Zingat Okullar uygulaması ile bu zorlu sürece katkı sağlayan platform, kiralama ve satış oranlarının yükseldiği bir dönem içerisinde bulunulduğuna işaret etti.

Zingat.com, okula yakın ev aramalarının arttığını bildirdi. Kira getirisi avantajından yararlanma talebi olan okula yakın evlere yönelen yatırımcılar, satın aldıkları evleri kısa sürede kiracı bulma imkânı sunmasının yanı sıra konut satışında da alıcı bulmakta zorlanmıyor.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise yakını ev satın alan yatırımcıların tercihi 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler olurken, uzun süreli kiralama yapabiliyor ve daha yüksek kira geliri elde edebiliyor.

Emlak yatırımında üniversite yakını daireleri tercih eden yatırımcılar ise seçimlerini 1+0, 1+1, 2+1 ve eşyalı konutlardan yana kullanıyor. Böylelikle daha düşük bütçelerle sahip oldukları dairelerden üniversitelerin açık olduğu 10 ay boyunca düzenli kira geliri kazanabiliyorlar.

Metrekare, oda sayısı, eşyalı olması gibi iç özellikler nedeniyle kiralama rakamları üniversiteye mesafelerine ve bulundukları bölgenin kiralık daire fiyat ortalamasına göre değişiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, okula yakın evlerin yıllar içerisinde değerine değer katacak bir emlak yatırımı olduğunu vurguladı.

Okul çevresindeki evlerin toplu ulaşıma yakınlık, park olanağı, alışveriş alternatifleri, otopark gibi avantajları beraberinde getirdiğini belirten Kayhan, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar okula yakın evlerin değerinin her yıl prim kazanmasını sağlıyor. Kiraya verme veya satışa çıkarma planında da bu işlemi kısa zamanda ve yüksek fiyattan gerçekleştirme şansı artıyor. Zingat Okullar sayfamızda binlerce eğitim kurumuyla ilgili bilgi sahibi olunabilirken, okul çevresindeki güncel satılık ve kiralık emlak ilanları da listelenebiliyor. Zingat Okullar, bu yönüyle okula yakın kiralık ve satılık evleri bulmanın en kısa, kolay ve hızlı yolu olarak değerlendirebilir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:48
  1. Zingat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Grizu-263 Uzay Takımı 4. Türksat Model Uydu yarışmasında Türkiye birincisi
    1. Grizu-263 Uzay Takımı 4. Türksat Model..
    2. Blokzincir’e hakim tarım ticareti ve..
    3. İnşaat ustasıydı, şimdi bambaşka iş..
    4. Aydın’da 4 işyerine 39 bin lira ceza..
    5. Emlak yatırımı için okula yakın evler..
    6. Ortak devriyede skandal paylaşım! YPG..
    7. Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında
    8. ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı..
    9. (Özel) Askerlik bahanesiyle para..
    10. Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
    11. Trump: İran bizimle görüşmek istiyor..
    12. Kara yollarında durum
    13. Adana merkezli 13 ilde FETÖ..
    14. 'Dünyanın En İyi Balı' ödülü Türkiye’nin
    15. TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
    16. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
    17. Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı!
    18. AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak'..
    19. Zonguldak’ta Ahilik Haftası törenle..
    20. Muharrem ayı dolayısıyla aşure..
    21. İslam karşıtı milletvekili adayı..
    22. Dikkat! TEM'de gaz tankeri devrildi,..
    23. Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması
    24. Vali Epcim, Kıratlı ve Maden köylerini..
    25. EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar:..
    26. Cem Evlerinde binlerce kişiye aşure..
    27. Kesme kadayıf tatlısı ekonomiye..
    28. Karaciğerdeki yağlanmayı durduran kür!
    29. Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton..
    30. Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kritik..
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi