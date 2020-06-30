Emlak Konut’tan iki atak daha Ankara’nın merkezinde ikinci perde

Projede daire fiyatları 500 bin liradan başlıyor. Emlak Konut tarafından başlatılan kampanya kapsamında projede yüzde 5 peşinatla konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Projede ödemeler ise üçüncü yılda başlıyor. 125 bin metrekare büyüklüğe sahip tek bir parsel alanı üzerinde yükselen Merkez Ankara projesi Türkiye’nin en büyük karma konseptli projesi olarak inşa ediliyor. 1.7 milyon metrekare yüzölçümüne sahip Millet Bahçesi’ne komşu konumda yükselen proje 1.425 adet konut ve 1.635 adet ticari üniteden meydana geliyor. Merkez Ankara’da 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1 dubleks daire tipleri bulunuyor. İlk etap teslimlerinin 2021 yılı sonunda yapılması planlanan projede daire fiyatları metrekare bazında 5 bin 500 TL’den başlıyor. Projede konut fiyatları 500 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Şile’de ‘idealist’ proje

Emlak Konut GYO güvencesinde inşa edilen projelere bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden Şile’nin Çavuş Mahallesi’nde konumlanacak olan butik proje İdealist GYO imzasını taşıyor. Son dönemdeki kampanyaları ile güven tazeleyen Emlak Konut GYO, bu defa da İdealist GYO ile işbirliğine gitti ve Şile’de butik bir projeyi başlattı. 68 adet konut ve bir adet ticari üniteden oluşan projenin yapı ruhsatını alan şirket, bölgenin çekim merkezi olmasında rol oynayacak. 1+1’den 5+1 dublekse farklı daire tiplerinin yer alacağı projede İdealist Cadde kurgusu da hayat bulacak. Üniversite ve şehir merkezine yakınlığıyla öne çıkacak proje, hem yatırımcıların hem de huzurlu bir yaşam arayanların adresi olacak şekilde planlandı. 3 üniversiteye yakın konumda bulunan İdealist Cadde projesi İstanbul Şile Otoyolu ve Şile İskelesi’ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafede yükseliyor. Projenin köprü bağlantılı olması da cezbediciliğini arttırıyor.

Gebze’de fırsat günleri

Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen Gebze Emlak Konutları 3’te yüzde 5 peşinat yüzde 10 indirim imkânı devam ediyor. 37 blok halinde yükselen Gebze Emlak Konutları projesinde toplam bin 955 konut bulunuyor. 2+1’den 4+1’e farklı daire tipinin yer aldığı Gebze Emlak Konut 3’te, açık ve kapalı otopark, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, süs havuzları da yer alıyor.

Konumuyla da dikkat çeken Gebze Emlak Konutları, Osmangazi Köprüsüne 20 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 30 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu’na 10 dakika, İstanbul’a 40 dakika mesafede yükseliyor. Projenin anahtar teslimleri hemen yapılıyor. Projedeki 2+1 tipi daireler 460 bin lira, 3+1 tipi daireler 576 bin lira, 3+1 tipi konutlar ise 723 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.