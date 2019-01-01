Emlak Konut’tan gurbetçilere davet! ‘Evim Türkiye Fuarı’na bekliyoruz’

Almanya’da düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı için son hazırlıklar tamamlandı. 8-10 Şubat tarihleri arasında Messe Düsseldorf’ta düzenlenecek fuarda; Türk markaları yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla sıcak satış noktasında buluşacak. Başta Emlak Konut GYO güvencesinde üretim yapan inşaat şirketleri olmak üzere fuarda 80’ne yakın firma temsil edilecek. İTO’nun da üyeleriyle temsil edileceği fuarla Türk gayrimenkul sektörü yılın ilk büyük açılımını gerçekleştirmiş olacak.

İki dev fuarda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı için Avrupa’da yaşayan 4 milyona yakın Türk’ten 1,5 milyonunun kısa sürede ulaşım imkânının bulunduğu Düsseldorf şehri seçildi. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen vatandaşlara sıcak satış yapma imkânının da yer alacağı fuarda, Emlak Konut GYO ile İTO’nun kuracağı stantlara gurbetçi akınını olması bekleniyor. Hem döviz kurundan kaynaklanan avantaj, hem de hükümetin yabancı yatırımcılara sunduğu imkânlardan yararlanmanın adresi olarak görülen fuarın geleneksel bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor.

Sektörün duayenleri buluşacak

Fuara katılan firmalar ise patronlar seviyesinde temsil edilecek. Bu firmalar arasında Teknik Yapı, Sur Yapı, Halk GYO ve Sinpaş başı çekiyor. Emlak Konut GYO ise çözüm ortağı olan yüklenici firmalarla birlikte 450 metrekarelik stantta yer alacak. Şirket, web sayfasından “Avrupa’da yaşayan gurbetçilerle buluşuyoruz” duyurusunu yaptı.

Hedef 25 Milyar $

Fuar için üyelerine destek veren KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, geçen yıl 40 bin seviyesine yaklaşan yabancılara satılan konut sayısında bu yılki hedefin 70 bin olduğuna dikkat çekerek, “İlk adımda 10 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu rakamı 25 milyar dolar seviyesine çıkarmak Evim Türkiye gibi pazarlama faaliyetleriyle mümkün olacaktır” dedi.

Fuara katılacak olan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de, sektörün dışarıya açılmasında rol alan fuarları desteklediklerini belirterek, “Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi olması hedefinde en önemli başlıklardan biri güvenli, huzurlu şehirlerde yaşam. Gayrimenkul sektörü Evim Türkiye gibi girişimlerle başarısını artırarak devam edecektir” dedi.

Katılan bazı firmalar

-Emlak Konut GYO

-SİNPAŞ GYO

-DKY

-Beyaz İnşaat

-Fuzul Yapı

-Keleş İnşaat

-Sur Yapı

-NEF

-Demirland

-Kar Yapı

Sur’dan gövde gösterisi

Sayıca en fazla proje ile fuar alanında yer alacak olan Sur Yapı, 155 metrekarelik standında 3 maket ve 15 adet projesiyle temsil edilecek. Yabancıların İstanbul’dan sonra en fazla ilgi gösterdiği Antalya’da yeni bir şehir kuran Sur Yapı, fuara özel 170 bin liralık dairelerini satışa sunacak. Gurbetçilere 25 bin lira peşinat ve bin 350 lira taksitle alım imkânı sunulacak.