Emlak Konut muhammen bedelle teklif aldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki 5 arsasını satışa çıkaran Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, gerçekleştirdiği satış ihalesinin ilk turunda listede yer alan en değerli arazisi için muammen bedel teklifi ile karşılık verildi. Beşiktaş Balmumcu’da yer alan Jandarma Dikimevi’nin de bulunduğu 30 dönümlük arsaya tek teklif Astaş Gayrimenkul’den geldi. Şirket, arazi için satış ilanında yer alan 472 milyon liralık muhammen bedeli teklif etti. Satış sürecinin ikinci defa gündeme gelmesi beklenirken satış komisyonunun alacağı kararın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanması bekleniyor.

Konut için ideal arsa

Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilen arazi, Beşiktaş Barbaros Bulvarındaki Jandarma Dikimevi’ni kapsıyor. Üzerinde atıl binaların da bulunduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Arazide 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. Mecidiye Mahallesi’nde yer alan toplam 29 bin 760 metrekarelik 16 ayrı parseldeki arsalar, İstanbul’un ünlü arazileri arasında yer alıyor.