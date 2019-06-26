Emlak Konut, Maslak 1453’te dükkanları satışa çıkarıyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul’un en değerli lokasyonunda konumlanan Maslak 1453’te yüksek kazançlı dükkanları açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Yaşamın çoktan başladığı, ticaretin kalbinde yer alan Maslak 1453’te ister kiracılı ister ticarete hazır, kiracısız dükkanlarda 2 yıl boyunca yıllık yüzde 6 kira garantisi, 60 ay taksit, yüzde 8 KDV kolaylığı, 7 yıldan başlayan geri kazanım avantajı için yeni bir fırsat! Emlak Konut GYO, yüksek kazançlı dükkanları açık artırmayla satışa çıkarıyor. Son başvuru tarihi 25 Haziran Salı saat 17.00 olan Maslak 1453’ün açık artırması ise 26 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Merkez’de gerçekleştirilecek.