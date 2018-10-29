Emlak Konut kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi! Son tarih 29 Ekim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğü ile konut sektöründe başlatılan yeni kapmanyaya vatandaşların ilgisi, her geçen gün büyüyor.

29 Ağustos tarihinnde başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak inşaat ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek. Projede toplam 33 projeden 100 bin farklı konut tipi satışa sunuluyor. Dairelerin fiyatları seçilen daireye göre değişirken 235 bin liradan 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Emlak Konut fırsatları hakkında güncel açıklamalara haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Emlak Konut GYO’dan ev almak isteyen bireyler doğrudan kendilerine en yakın Emlak Konut GYO ofislerine gitmeliler. Satın almak istedikleri evi ve bunun ödeme planını çıkarmalarının ardından Emlak Konut GYO çalışanları işlemlerin tamamlanması için kendilerine eşlik etmektedirler. 1953 yılında bir ülkenin kentleşme çalışmalarına öncülük edecek, insanların yaşam kalitesini yükseltecek anlayış hayat buldu. İnşaat alanının köklü markası Emlak Konut’un, başarılarla dolu yolculuğu başladı. İnsan hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, modern kentler kurmak, kurumsal vizyon olarak belirlendi. Bu temel amaçla birlikte Emlak Konut, sektörüne pek çok yenilik getiren uygulamaların mimarı oldu.

VATANDAŞ YÜZDE 20 DEĞİL YÜZDE 10 PEŞİNAT VERECEK

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak inşaat ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

Kampanyada ilk detaylar şu şekilde:

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

-Daha önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde geçerliydi bu böyle bir sefer limit olmayacak.

EMLAK KONUTTAN NASIL EV ALINIR?

Emlak Konut GYO’dan ev almak isteyen bireyler doğrudan kendilerine en yakın Emlak Konut GYO ofislerine gitmeliler. Satın almak istedikleri evi ve bunun ödeme planını çıkarmalarının ardından Emlak Konut GYO çalışanları işlemlerin tamamlanması için kendilerine eşlik etmektedirler. Ödemeler havale olarak alınabilmekte ve kredi çekme işlemleri de bankaya uğramadan doğrudan Emlak Konut GYO ofislerinde gerçekleştirilebilinmektedir.

EMLAK KONUT GYO A.Ş Genel Müdürlük

Adres : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (BATI ATAŞEHİR) ATAŞEHİR – İSTANBUL

Telefon : 0216 579 15 15

Faks : 0216 456 48 75

E-Posta: [email protected]

İlinizde bulunan Emlak Konut GYO adresleri hakkında bilgi almak için iletişim adreslerinden irtibata geçebilirsiniz. Emlak Konut GYO hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi ise yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

EMLAK KONUT NEDİR?

1953 yılında bir ülkenin kentleşme çalışmalarına öncülük edecek, insanların yaşam kalitesini yükseltecek anlayış hayat buldu. İnşaat alanının köklü markası Emlak Konut’un, başarılarla dolu yolculuğu başladı. İnsan hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, modern kentler kurmak, kurumsal vizyon olarak belirlendi. Bu temel amaçla birlikte Emlak Konut, sektörüne pek çok yenilik getiren uygulamaların mimarı oldu.

Emlak Konut, ülkemizin planlı kentleşmesinde örnek teşkil eden, iz bırakan projeler gerçekleştirdi. Bulunduğu semte ismini verecek büyüklükte ve döneminin en yenilikçi kentlerini inşa etti. Bu istikrarlı büyüme, ciddi bir dönüm noktasını beraberinde getirdi ve 2002 yılında Emlak Konut, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü. Bu dönüşüm aslında dev projelerin, ses getirecek atılımların ve daha büyük bir şirket olmanın habercisiydi. ‘’Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’’ olmasıyla beraber Emlak Konut; tasarım alanında dünyada yankı bulan, çevreye duyarlı teknolojileri içinde barındıran, şehre değer katan niteliklerde projelerin ardında yer aldı.

2003 yılından bugüne kadar çeşitli büyüklükte toplam 139 projenin ihalesini gerçekleştirerek, bu projelerin tamamlanması sonucunda yaklaşık 132.276 bağımsız bölümün yapılmasını sağlamış olacaktır.

Emlak Konut hızlı büyümesini taçlandıracak, hedeflerini daha geniş ufuklara taşıyacak bir atılımla iki kez halka arz edildi. 2010 yılındaki ilk arz, Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arzı arasına girdi. 2013’teki ikincil halka arz ise son 5 yılda Avrupa’da gayrimenkul alanında yapılan en büyük halka arz oldu. Halka arzlarla büyüyen Emlak Konut, 3,8 milyar liralık ödenmiş sermayesi ve 30 Haziran 2018 itibariyle ulaştığı 22,3 milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Emlak Konut kuruluşundan beri artan ivmesi, insan odaklı kurum felsefesi ve geldiği noktadaki konumu itibariyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyor. Bu ülkenin gururla anılacak, küresel oyuncusu olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor…