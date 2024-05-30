Emlak Konut GYO’dan yatırımcılara önemli imkânlar

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Ülkenin dört bir yanında önemli projelere imza atan Emlak Konut GYO, yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Konuta erişimi kolay kılan kampanya 16 projeyi kapıyor ve 4 alternatif içeriyor. ‘Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek’ adlı kampanyanın detaylarını Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem anlattı. Erdem, millete hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini aktardı. Erdem, Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Ülkenin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini dile getirdi. Erdem, inşaat ve gayrimenkul sektörünün Türkiye’yi büyütme adına gerekli her adımı attığını vurguladı. İlgili makamlardan ve kurumlardan sektöre destek üstüne destek geldiğini kaydetti.

4 ili kapsıyor

Erdem, 2023’ü 53.2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını ve 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. “Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz” şeklinde konuştu. Erdem, yatırımcı için ‘Güvenli Gelecek, Güvenli Yatırım’ kampanyasına start verdiklerini ifade etti. Erdem, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de bulunan 16 projeyi kapsadığını açıkladı.

Banka da kefil de yok

Erdem, Emlak Konut GYO ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyayla ilgili şu bilgileri verdi: “Birinci koşulda peşin alımlarda yüzde 25 indirime gidilecek. İkinci koşulda yüzde 25 peşinatın yanında 6, 12 ve 24’üncü ayda vade farksız ara ödeme imkânı tanınacak. Üçüncü koşulda yarısı peşin, yarısı yüzde 1.29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme olanağı sağlanacak. Dördüncü koşulda da yüzde 25 peşinat, yüzde 1.29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri sunulacak. Kampanyamızla ilgilenenler, yatırım yapmayı arzu edenler web sitemizden ve çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilirler. Satış ofislerimizi de ziyaret edebilirler.” Erdem, “Yeni alım fırsatları sunan kampanyamızın ilgiyle karşılanacağını ve sektöre dinamizm sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Erdem, dün başlayan kampanya kapsamında 2 bin civarında konutun satılmasını hedeflediklerini bildirdi. Süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğine dikkat çeken Erdem, konuya dair satış ofislerinden detaylı bilgi alınabileceğine işaret etti. Erdem, kampanyaya başka projelerin dahil olabileceğine de temas etti. Kampanya kapsamında sundukları vade oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını sözlerine ekledi.

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İşte projeler

Kampanya 16 projede geçerli. Bu projelerin önemli bölümü İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’da Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe; İzmir’de Allsancak ve Evora İzmir; Denizli’de Evora Denizli; Balıkesir’de Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya’da Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil.