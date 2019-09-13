Emlak Konut, Galatasaray ile 2016’da imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı.
Emlak Konut, Galatasaray ile 2016’da imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı.
13 Eylül 2019 Cuma 10:37
Emlak Konut, Galatasaray ile 2016’da imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı.
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