“Emlak Katılım’ı büyük tecrübeyle yöneteceğiz”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayını takiben faaliyet iznini alan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, stratejik sektörler ile projelere destek verecek. 18 yıl sonra tarih sahnesine dönen banka, milli projeleri finanse edip ithalat bağımlılığını azaltacak ayrıca dev yatırımların önünü açacak.

Dışa bağımlılığı azaltacağız

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Sayın, büyük hedefler koyduklarını belirterek, bankanın önemli hizmetler sunacağını şu sözlerle dile getirdi: “Planlarımız çok. İlk etapta ithal ikameli projelere odaklanacağız. Bu projeleri fonlayacağız. Dışarıdan temin ettiğimiz ürünlerin ülkemizde üretilmesine katkı yapacağız. Bu ürünlere makineler ve motorlu taşıtlar örnek verilebilir.” Yerli ve milli yatırımlara da önem vereceklerini vurgulayan Sayın, “Bu adımımızla üretime ivme katacağız, reel ekonomiyi büyüteceğiz, refah ve kalkınmayı artıracağız” ifadesini kullandı.

Arazileri birleştireceğiz

Sayın, tarıma da büyük önem verdiklerine işaret ederek, “Bu çerçevede bölünmüş ve parçalanmış alanların bir araya getirilmesini, ayrıca kamuya ait atıl arsaların kullanıma açılmasını merkeze alıyoruz” diye konuştu.

Sanayicilere arazi temininde yardımcı olacaklarını anlatan Sayın, “Ayrıca ülkemiz turizmini güçlendirecek yatırımlara önayak olmak, kıymetli taşların yapımı ve kesimi konusunda İstanbul’u hub haline getirmeyi de amaçlıyoruz. Bu planlarımıza ve projelerimize ileride yenileri eklenebilir” şeklinde konuştu.

Borçları kapattık

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin kuruluş sürecine değinen Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emlak Bankası’nın tasfiyesi sürecinde 200’ün üzerinde personelle çalıştık. O tarihte hiçbir menkul ve gayrimenkul yoktu, sadece ödenmemiş krediler vardı. 17 bin borçlu söz konusuydu. Bu rakamı 5 bine kadar indirmeyi başardık. Hazine’ye olan borcumuzu ödedik. Sıra cetvelindeki borcumuzu kapattık. Anadolu Bankası’ndan gelen problemi halletmemizin akabinde de Emlak Katılım’ı hayata geçirdik. Tasfiye etabında Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmek hiç de kolay değildi. Şükür ki bu görevi hakkıyla ifa ettim.”

Hedef 15 şube

Şu anda 750 milyon TL sermayesi ve 145 çalışanı olan Emlak Katılım’ın 2019 sonunda 15 şubeye ve yaklaşık 250 personele ulaşması hedefleniyor. Bankanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Birpınar. Yönetim kurulu ise Abdullah Erdem Cantimur, Zeki Sayın, Mehmet Ersoy, Mehmet Ali Kahraman, Murat Balcı ve Deniz Aksu’dan teşekkül ediyor.

Dışarıdan fon temin edilmeli

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Türkiye’de atıl paranın bulunmadığına dikkat çekerek, “Bu eksiklik kalkınma projelerinde, şirket açılışlarında hissediliyor. 3 aylık mevduatla 5-10 senelik yatırım yapılması mümkün değil. Bu nedenle dışarıdan fon temin etmeliyiz” uyarısında bulundu. Sayın, kurum olarak pek çok ülkeden fon temin edebileceklerini, yeni yatırımlara ortam oluşturabileceklerinin altını çizdi.

Mudarebe ve Muşaraka’ya önem verilmeli

Katılım bankalarının Murabaha’nın yan sıra Mudarebe ve Muşaraka hizmeti vermesi gerektiğini savunan Sayın, şunları söyledi: “Hem sermayeye hem de şirkete ortak olma konusu ele alınmalı. Her seçenek değerlendirilmeli. Şirketi rantabl hale getirmeyi takiben geri çekilme, payları yatırımcılara açma hususuna önemle eğilmekte fayda var. Burada mühim olan ekonomimizin güçlenmesi, şirketlerin kuvvetlenmesi. Onun için reel sektör gibi bizlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.”