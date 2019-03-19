Emlak Katılım Bankası 21 Mart'ta faaliyetlerine başlayacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankasının 21 Mart 2019 itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Bakan Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Sokak sağlıklaştırma projesi" yürüttüklerini belirten Kurum, her ilde tarihi sokakları koruyacakları çalışmaların yapıldığını, millet kıraathaneleri, kütüphaneler, kafeteryalar inşa ederek sokakların canlı hale getirildiğini ifade etti.

Kurum, 31 Mart seçimlerinin gönül belediyeciliği seçimi ilan edildiğini, gönüllere dokunmanın yolunun da vatandaşa gitmekten geçtiğini anlattı.

Belediyelerin genelgeyle 7/24 çalışmalarının sağlandığını vurgulayan Kurum, "Vatandaşlara gidecek idaremiz belediyelerdir. Dolayısıyla belediyelerin 7 gün 24 saat çalışması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak suretiyle belediyelerimize genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde belediyelerimiz artık 7 gün 24 saat usulüne uygun şekilde çalışacaklar. Hafta sonu da gece de olsa vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde orada personel barındıracaklar." diye konuştu.

Gönül belediyeciliğinin örneklerinin vatandaşa iyi anlatılması için bu genelgenin yayınlandığını aktaran Kurum, vatandaşların bu hizmetten memnun olduğunu belirtti.

- "Gerekirse fabrika açılmasına kredi vereceğiz"

Kurum, 18 yıl aradan sonra açılan Emlak Bankasının yeni adının Emlak Katılım Bankası olduğunu belirterek, "21 Mart itibarıyla işlemlerine başlıyor. Ataşehir'de genel müdürlük binamızı kurduk, orada merkez şubemiz var. Merkez şubemizde bankacılık faaliyetlerine 21'i itibarıyla başlıyor." dedi.

Bankanın 93 yıllık geçmişinin olduğunu hatırlatan Kurum, "İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

İthal ve cari açığa etkisi olan malzemelerin Türkiye'de üretilmesinin önünün açılacağına işaret eden Kurum, "Ülkemizde bu malzemeleri daha fazla üretip SİHA'larda İHA'larda yaptığımız o başarıyı inşaat sektöründe de ithal etmeyeceğimiz şekilde yerli üretimine destek olacağız. Gerekirse fabrikalara ortak olacağız, gerekirse fabrika açılmasına kredi vereceğiz. Bu sayede hem cari açığa etkisi olacak hem de ülkemizde bu malzemelerin üretilmesine imkan vermiş olacağız." diye konuştu.

Yapılan düzenlemeyle kentsel dönüşüm projelerinde ilgili kurumların doğrudan çalışabilmesinin önünün açıldığını anımsatan Kurum, kentsel dönüşüm projelerine finans desteği verileceğini ve o projelerin yapılmasına katkı sağlanacağını aktardı.

- "12 ülkede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcilikleri olacak"

Gayrimenkul satışının iyi yönetebilmesi için Bakanlığın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ile koordine halinde 12 ülkede açacağı ofislerin çalışmalarına ilişkin Kurum, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yaklaşık 11 milyar dolarlık iş yapıldığını ifade etti.

Kurum, Türkiye'de 440 bin müteahhit bulunduğunu belirterek, bu müteahhitlerin yurt dışına açılmasının ve 11 milyar dolarlık işin kapasitesinin daha da büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Müteahhitlik sektörünün yurt dışına açılması ve yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'den gayrimenkul almalarının kolaylaştırılması için 12 ülkede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcilikleri bulunacağına işaret eden Kurum, yurt dışında yaşayanların büyükelçilik bünyesinde Türkiye'deki herhangi bir gayrimenkulün tapu işlemini yapabileceğini aktardı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk temsilciliğimizi Almanya'ya açtık. Akabinde Rusya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Avusturya, İsveç, İran, Belçika, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine şubeleri açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında 20 tane çevre şehir müşaviri kadrosu aldık. Bu kadrolar da büyükelçilikler bünyesinde yurt dışındaki işlerden o pastadan daha fazla pay alabilmek, yurt dışındaki iş yapan müteahhitlerimize destek olabilmek için orada görevlendirilecekler. Bu görevleri kapsamında da yurt dışındaki iş kapasitemizi artıracak ve oradaki vatandaşlarımıza destek olacaklar. Bu da çok önemli bir düzenleme."

(Sürecek)