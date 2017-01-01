“Emlak için yatırım yapan pişman olmayacak”

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, bütün inşaat sektöründe şu anda en büyük problemin nakit dengesinin bozulması olduğunu, bunun için bu işi ciddi olarak yapan firmalara muhakkak bankaların destek vermesi gerektiğini, aksi takdirde bankaların elinde çok sayıda gayrimenkulün yarım kalabileceğini belirterek, “Akıllı olan şu dönemde ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa gayrimenkule yönelir” dedi.

Destek şart

2018’de Piyalepaşa İstanbul’un ilk etabını geçen yıl teslim eden Polat Holding, 2020 sonuna kadar tüm anahtarları teslim etmeyi hedefliyor. Konut sektörü açısından 2018’in, beklentilerin altında bir yıl olduğunu belirten Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Polat, son 5-6 ayda satışların azalması ve nakit akış dengesinin bozulmasıyla gayrimenkul sektörünün zorlandığı bir döneme girdiğini söyledi. Nakit dengesinin ve gelir ve gider dengesinin bozulduğuna dikkat çeken Polat, ’’Bunun için bu işi ciddi olarak yapan firmalara muhakkak ki bankaların destek vermesi lazım. Yoksa bankaların elinde yarım kalan çok sayıda gayrimenkul olabilir” uyarısında bulundu.

Fırsatlar devam ediyor

Yatırımcılar için fırsat döneminin devam ettiğini söyleyen Adnan Polat, "Benim arzu ettiğim; faiz ve enflasyonun düşmesi, dövizin TL karşısında fazla değer kazanmaması ve Türkiye’de ekonomik istikrar olması... Bu istikrarın oluşması lazım ki biz de önümüzü görüp buna göre gelecekle ilgili plan yapalım."

Ciro hedefi 3 milyar lira

Grup olarak, 2018’de hedeflerine ulaştıklarını, bazı şirketlerde bütçelerin üstüne çıktıklarını söyleyen Adnan Polat, “Grubumuzun 2018 toplam cirosu yaklaşık 2,4 milyar lira olacak. Tabii özellikle sanayi ürün ihracatı ve turizm gelirlerimizin ciromuza büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. 2019’da ise ciromuzun 2,9 milyar lira civarında olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.