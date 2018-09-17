Emlak fiyatları çok yüksek

Ahmet Başer Okur Postası İster tapulu malınız isterse kiralık olsun fark etmez, huzurlu aile yaşantısı, ibadetlerini yerine getirme, tabiatın soğuğundan sıcağından, yağışından rüzgârından aileyi muhafaza edecek birer ev, esnaf ise birer dükkân şarttır her Müslümana.

Ancak ülkemizde özellikle son beş yılda hem satın almak için, hem de kiralık için ev ve dükkân fiyatlarının yanına yaklaşılamıyor. Hali hazırda satın alınan yerler veya kiralanan yerler maalesef zenginlerin tekelinde toplanıyor. Fakirin ne iyi bir ev alması, ne de bir dükkân alması adeta imkânsız gibi.