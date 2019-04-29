Emlak bürosu saldırganına adli kontrol Samsun’da bir emlak bürosuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da bir emlak bürosuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir emlakçıda 15 Nisan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi emlak bürosuna silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.T.’yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan G.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.