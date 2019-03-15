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EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı

Kütahya’nın Emet Belediyesi öncülüğünde kurulan, Kütahya’nın ilk kadın girişimciler kooperatifi, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin (EMKO) resmi kuruluşunun 2.

15 Mart 2019 Cuma 17:43
EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı

Kütahya’nın Emet Belediyesi öncülüğünde kurulan, Kütahya’nın ilk kadın girişimciler kooperatifi, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin (EMKO) resmi kuruluşunun 2. yıl dönümü 600’den fazla bayan üyenin katılımıyla kutlandı.


Yerel sanatçı Muammer Akyolkonseri ile kuruluşlarını kutlayan kooperatif üyesi kadınlar, yıldönümü pastalarını hep birlikte birlikte kestiler.


Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin gecesine Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca,Kütahya’da yeni kurulun “Kütahya Üretken Eller kooperatifi” Başkanı Aylin Girgin Oğuz, ve kooperatif üyesi bayanlar katıldı.


30 kadın girişimci ile başlanarak 600 kadın girişimciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, ”Göreve geldiğimizde söylediğimiz bir sözümüz vardı. Yapılan hizmetlerde aksaklık ve gecikmeler olabilir. Daha fazla çalışır düzeltiriz. Ama bizler görevde olduğumuz sürece hiçbir zaman gönül kırmayacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, ihtiyaç sahiplerimizindaima Emet belediyesi olarak yanlarında olacağız.10 yıldır Allah’ın izniyle bu sözümüzü tuttuk. Sosyal projelerimlze çocuklarımızın ilk dünyaya geldikleri andan itibaren , hayatlarının her anında yanlarında olduk. Halkımızın düğünlerinde, cenazelerinde yanlarında olduk. Sizlerle beraber 30 kişiyle başladığımızbu yolda bugün yüzlerce kadınlarımızın, EMKO ile ürettiklerini, ev ekonomilerine katkı sağladıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınlarımızın evlerindeçalışıp üreterek, aile ekonomilerine katkı sağlamaları için ilçede her eve en az 500 TL ek gelir girmesi gerektiği düşüncesi ile kooperatfimizi kurduk ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçen ay çini üreten kadınlarımız 500 ila 700 TL değerinde işledikleriürünlerini satarak evlerine destek oldular. Bu sayının daha da artması için sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz, Emet ilçemizde her üç evden en az birinde çini üretimi, tekstil üretimi ile kadınlarımız ekonomiye katkı sağlar durumda olmasıdır. Bu konuda desteklerimizi arttırarak vermeye kararlıyız”dedi.


Görevi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Koca, ’’3 yıldır kanunların öngördüğü süre ve çalışmalar kapsamında tüm alt yapı plan ve projelerimiz ihaleye çıkarılmaya hazır hale geldi. 70 yıllık Emet alt yapısı artık tükenmiştir. Yeni modern bir alt yapı için gerekli çalışmalarımızın adım adım gerçekleştirildi. Emetimizin alt yapı çalışmaları tamamlandığında artık bir su arızası olduğunda belediyede bilgisayar başında bunugörebileceğiz. Kadınlarımız su sorunu kalmadığı gibi çocukları için temiz ve sağlıklı dağ suyunu evlerinde çeşmelerine akıtabilecekler. Tamamladığımız güneş enerji üretimi ileayda 150 ilE 200, yılda ise yaklaşık 2 milyon TL belediyemize gelir elde ederek, daha modern ve daha rahat bir yaşamınız için bu kaynakları ilçemizdeki çalışmalarımıza aktaracağız. Emet’e hizmetsevdasında yola çıkan tüm belediye başkan adaylarına teşekkür ediyorum. Memlekete hizmet için yola çıkan tüm adaylarımızın hepsinden Allah razı olsun. Bizler asla kin ve nefret tohumları atmayacağız. Güzel düşünüp, güzel şeyler söyleyip, güzel işler yapacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun “dedi.


Emko yöneticilerinin destekleri için Başkan Koca’ya çiçek takdim ettiği gecede Kütahya Üreten Eller Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuzda bir konuşma yaptı.


Oğuz, ’’Kooperatif olarak yeni yapılanma içerisindeyiz. Bu çalışmaları kendi imkanlarımız ve üretimlerimiz ile yapıyoruz. Bu konuda belediye desteğini alan Emet kadın kooperatifi şanslı. Emet kooperatifi ile işbirliği içerisinde Kütahya geneli kadın girişimci sayısını artırarak, ev ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.


Programın tamamlanmasının ardından kooperatif üyesi kadınlar, yerel sanatçı Muammer Akyol’un sahne aldığı gecede yıldönümlerini eğlenerek kutladılar.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:43
  1. sanat
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