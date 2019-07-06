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EMKO genel kurulu gerçekleştirildi

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO’nun olağanüstü kongresi gerçekleştirilirken, başkanlığa Neslihan Türe getirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
EMKO genel kurulu gerçekleştirildi

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO’nun olağanüstü kongresi gerçekleştirilirken, başkanlığa Neslihan Türe getirildi.


Başta çini üretimi, tarhana, eriştegibi gıda üretimi, nakış, dikiş ve elişi ürünleri yapan kadın girişimcileri bir araya getiren EMKO genel kurulu yapıldı.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ında katıldığı genel kurulda EMKO birinci Başkanlığına Neslihan Türe, getirilirkenAyşe Ulusoy ve Ayşe Ciner başkan yardımcılıklarına getirildi.


Genel kurulda konuşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı konuşmada, ’’Her platformda dile getirdiğimizüzere, kadın girişimcilerimizin üreterekevlerine ekonomik katkı sağladıkları gibi, ilçe tanıtım ve temsilinde de önemli katkılar sağladıklarını görüyoruz. EMKO’nun dahada büyümesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına desteklerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımızın talimatları ile kamu kurum ve kuruluşlarımız, kurumları bünyesinde hediyelik, ve gıda tüketiminde yüzde 51 oranında kooperatiflerden alım yapabilecekler. Emet ilçemizde bulunan kurumlarımızın da gerek yöresel ürün, gerekse hediye çini, fincan gibi ürünleri kadın kooperatifimizden temin etme konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancımız tamdır. Yeni seçilen yönetime görevlerinde başarılar diliyorum “ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
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