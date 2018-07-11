Emir'in yaptığı hareket faciada onlarca insanı kurtardı!

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 kişilik personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu, pazar günü, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı.

Çorlu'da yaşayan Bahattin Doğrul, eşi Sevim ve oğlu Emir ile birlikte Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesindeki akrabalarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından aile fertleri, Çorlu'ya dönmek üzere Alpullu'dan yolcu trenine bindi. Trenin, Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkması üzerine Doğrul ailesinin bulunduğu vagon da devrildi.

İMDAT ÇEKİCİYLE CAMI KIRDI

Kazada hafif yaralanan, Çorlu Atakent Ortaokulu öğrencisi Emir Doğrul, kargaşa olduğu sırada soğukkanlılığını koruyarak, imdat çekiciyle vagonun camını kırdı. Ardından cep telefonu ile 112 Acil Servis ve 115 Polis İmdat hatlarını arayan Doğrul, yardım istedi. Emir Doğrul, kırdığı camdan yaralı babası başta olmak diğer yaralıların çıkmasını sağladı.

'BABAM VAGONUN ALTINDA KALDI'

Annesi ve babası ile trenle Alpullu'dan Çorlu'daki evlerine döndüklerini anlatan Emir Doğrul, "Sarılar Mahallesi ile Balabanlı arasına geldiğinde kaza yaptık. Kaza yapınca vagon devrildi. Babam sıkışmasıyla vagonun altında kaldı. O anda ben koltukların üzerindeydim. O anda gözüme acil imdat çekici göründü. Onun camını kırdım ve aldım, camı kırdım. Herkes dışarı çıktı. Bazılarından yardım istedim, babamı kurtardım ve 112, 155 ile dayımı arayıp, yardım istedim" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN CAMI KIRMASIYLA KURTULDUM'

Kazada yaralanan ve Çorlu'daki özel hastanede tedavisine devam edilen Bahattin Doğrul ise oğlu Emir'in, vagonun camını kırmasıyla kurtulduğunu belirterek, "Alpullu'dan Çorlu'ya geliyorduk. Sarılar mevkisinde yolun çökmesiyle tren yoldan çıktı ve devrildi. Çocuğumun camı kırmasıyla kurtuldum" dedi.