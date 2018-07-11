0553 313 94 23

Emir'in yaptığı hareket faciada onlarca insanı kurtardı!

Çorlu ilçesi yakınlarında, 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında Emir Doğrul, yaralanmasına rağmen devrilen vagonun camını imdat çekiciyle kırıp, onlarca kişinin dışarı çıkmasına sağladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:13
Emir'in yaptığı hareket faciada onlarca insanı kurtardı!

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 kişilik personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu, pazar günü, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı.

Çorlu'da yaşayan Bahattin Doğrul, eşi Sevim ve oğlu Emir ile birlikte Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesindeki akrabalarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından aile fertleri, Çorlu'ya dönmek üzere Alpullu'dan yolcu trenine bindi. Trenin, Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkması üzerine Doğrul ailesinin bulunduğu vagon da devrildi.

İMDAT ÇEKİCİYLE CAMI KIRDI

Kazada hafif yaralanan, Çorlu Atakent Ortaokulu öğrencisi Emir Doğrul, kargaşa olduğu sırada soğukkanlılığını koruyarak, imdat çekiciyle vagonun camını kırdı. Ardından cep telefonu ile 112 Acil Servis ve 115 Polis İmdat hatlarını arayan Doğrul, yardım istedi. Emir Doğrul, kırdığı camdan yaralı babası başta olmak diğer yaralıların çıkmasını sağladı.

'BABAM VAGONUN ALTINDA KALDI'

Annesi ve babası ile trenle Alpullu'dan Çorlu'daki evlerine döndüklerini anlatan Emir Doğrul, "Sarılar Mahallesi ile Balabanlı arasına geldiğinde kaza yaptık. Kaza yapınca vagon devrildi. Babam sıkışmasıyla vagonun altında kaldı. O anda ben koltukların üzerindeydim. O anda gözüme acil imdat çekici göründü. Onun camını kırdım ve aldım, camı kırdım. Herkes dışarı çıktı. Bazılarından yardım istedim, babamı kurtardım ve 112, 155 ile dayımı arayıp, yardım istedim" diye konuştu. 

'ÇOCUĞUMUN CAMI KIRMASIYLA KURTULDUM'

Kazada yaralanan ve Çorlu'daki özel hastanede tedavisine devam edilen Bahattin Doğrul ise oğlu Emir'in, vagonun camını kırmasıyla kurtulduğunu belirterek, "Alpullu'dan Çorlu'ya geliyorduk. Sarılar mevkisinde yolun çökmesiyle tren yoldan çıktı ve devrildi. Çocuğumun camı kırmasıyla kurtuldum" dedi. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:13
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da rüşvet depremi! Üst düzey isim gözaltına alındı
    1. Suudi Arabistan'da rüşvet depremi! Üst..
    2. İşte Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    3. Muğla lise taban puanları 2018 2019
    4. Meslek Lisesine kayıt yaptırana burs..
    5. 'Canım, aşkım, birtanem, nurum'..
    6. İngiliz regülatörden Facebook’a rekor..
    7. Görenler inanamadı: 30 bin yıllık..
    8. YouTube'da beklenen özellik geldi
    9. FETÖ'ye 'kripto yapılanma' operasyonu!..
    10. Şanlıurfa lise taban puanları 2018
    11. Anne sütü neden azalır?
    12. Dev balığı bagaja zor koydular!
    13. Antalya lise taban puanları 2018..
    14. İstanbul lise taban puanları 2018..
    15. Maltepe Belediyesi okulun acil çıkış..
    16. Eskişehir lise taban puanları 2018..
    17. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar?
    18. ABD'li heyet, 'Gülen' için Türkiye'ye..
    19. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    20. 11 yaşındaki çocuk tren faciasında..
    Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye çıkınca...
    Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye çıkınca...
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!