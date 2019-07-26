Emirdağlılar Vakfı’ndan Başkan Kurt’a ziyaret

Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Murat Kahya ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstererek yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’u tebrik eden Vakıf Başkanı Murat Kahya, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi’nin her zaman vakıflarına destek verdiğini söyleyen Kahya, Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı’na ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, vakfın yönetimine tekrar seçilen Başkan Murat Kahya ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.