0553 313 94 23

Emirdağlılar Vakfı’ndan Başkan Kurt’a ziyaret

Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:49
Emirdağlılar Vakfı’ndan Başkan Kurt’a ziyaret

Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Murat Kahya ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstererek yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’u tebrik eden Vakıf Başkanı Murat Kahya, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi’nin her zaman vakıflarına destek verdiğini söyleyen Kahya, Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.


Emirdağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Kültür Vakfı’na ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, vakfın yönetimine tekrar seçilen Başkan Murat Kahya ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:49
  1. odunpazarı
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de toplu sünnet
    1. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    2. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    3. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    4. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    5. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    6. Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı:..
    7. AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e..
    8. DÜZELTME
    9. Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!
    10. Düzce’de selin meydana getirdiği hasar..
    11. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    12. Erbil saldırsının azmettiricisi..
    13. Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit..
    14. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    15. Erbil saldırısının azmettiricisi MİT..
    16. Migren Türkiye’nin başını ağrıtıyor
    17. Tavşanlı’da kaçak tütün operasyonu
    18. Sinop'ta 1500 yıllık kilise..
    19. Yine pat pat kazası 1 yaralı
    20. PKK'nın sözde üst düzey..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi