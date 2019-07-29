Emirdağlılar Vakfı ’Gurbetçi Festivali’n katıldı
Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya ve yönetim kurulu üyeleri, 14.29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya ve yönetim kurulu üyeleri, 14. Gurbetçi Festivali’ne katıldı.
Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya ve Yönetim Kurulu üyeleri; Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Gurbetçi Festivali” alanında vakfın standını kurdu. Akabinde Emirdağ merkez ve uzun çarşıda esnaflara, Emirdağ Dergisi ve broşür dağıtımını yaptı. Ayrıca Emirdağlı ihtiyaç sahibi öğrencilere, burs ve bağış yardımı toplanırken vakfın çalışmaları hakkında Emirdağlıları bilgilendirildi. Başkan Mehmet Kahya da bağış ve burs yardımında bulunan Emirdağlılara teşekkür etti.
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