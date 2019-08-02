Emirdağ’da trafik kazası; 1 yaralı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Çifteler karayolu Dörtyol kavşağı Dağınık köyü mevkinde saat 00,30 civarlarında meydana geldi. Emirdağ istikametinden Eskişehir’in Çifteler ilçesi istikametine seyir halinde bulunan Yüksel K. (50) yönetimindeki 42 DCK 48 plakalı tır, aynı istikamette önünde seyir halinde bulunan Hasan Ali A. yönetimindeki 03 HA 640 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler yaralı Yüksel K. (50) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Yüksel K. önce Emirdağ Devlet Hastanesine, ardında da hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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