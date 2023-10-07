Emir Yasin Kekeç kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Emir Yasin Kekeç kimdir?
Kayseri – 1992
1992 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi iktisat bölümünden mezun oldu. King’s College London ve Renmin University Of China’da akademik yüksek lisans eğitimi aldı. 2014 yılında genel merkez gençlik kolları siyasi ve hukuki işler başkan yardımcısı oldu. 15 mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. olağan genel merkez gençlik kolları kongresinde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi. iyi seviyede İngilizce bilmekte olan kekeç, evlidir.