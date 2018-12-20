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Çekilme kararının ardından ABD tırları Suriye'den çıkıyor!

Terör destekçisi ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, daha önce terör örgütü YPG/PKK'ya silah taşıyan onlarca tır, Suriye topraklarından ayrılmaya başladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:03

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından Suriye'nin Irak sınır hattında dün gece hareketli saatler yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.

Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak'a dönen tırlar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı.

Dönüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü.

Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görüldü.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:03
  1. ABD
  2. Suriye
  3. terör örgütü YPG/PKK

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