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Eminevim'den ev araba ev alma şartları nasıl alınır.

Eminevim binlerce kişiyi ev sahibi yaptı. Bankaların faizli kredilerine bulaşmak istemeyen vatandaşların tercih ettiği Eminevimbugüne kadar ise toplam 144 bin 255 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Eminevim den ev alanlar, Eminevim den araba, Eminevim’den ev almak, Eminevim'den ev alanlar 2019, Eminevimden ev alma şartları.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
Eminevim'den ev araba ev alma şartları nasıl alınır.

Eminevim binlerce kişiyi ev sahibi yaptı. Bankaların faizli kredilerine bulaşmak istemeyen vatandaşların tercih ettiği Eminevim bugüne kadar ise toplam 144 bin 255 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Eminevim den ev alanlar, Eminevim den araba, Eminevim’den ev almak, Eminevim'den ev alanlar 2019, Eminevimden ev alma şartları.

Yıllarca kira ödeyen aileler, Eminevim’in sunduğu Elbirliği Sistemi ile faiz ödemeden ve küçük birikimlerle ev sahibi olabiliyor. Son rakamlara göre 144 bine yakın aile Elbirliği Sistemi ile ilk kez ev sahibi olma duygusunu yaşadı. Tapusunu alan aileler arasında kimi 20 yıl kimi ise 20 yıldan da daha uzun bir süredir ev sahibi olamadan kira ödeyerek yaşarken, şimdi evlerine kavuşmanın rahatlığı içerisinde. Özellikle son dönemlerde faizin sebep olduğu konut satışlarındaki durgunluk, elbirliği sistemine olan ilgiyi daha da artırdı. Aylık teslimat rakamları bin 800’e ulaştı. Hedef ise yılsonuna kadar toplamda 160 bin teslimatı aşmak.

EMİNEVİM teslimde kendi rekorunu kırdı! Ayda binden fazla konut teslim ediyor vatandaşı kira derdinden kurtarıyor

Yıl sonuna kadar EMİNEVİM’li aile sayısı 160 bine ulaşacak! Ev sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
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