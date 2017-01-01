Eminevim’de ne faiz var ne de yüksek fiyat

Türkiye’nin 81 ilinde açtığı 100’ü aşkın şubesi yanında, sektörde ilk kez uygulanan mobil ofisler üzerinden de verdiği hizmetlerle; faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye ulaşan Emin Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bizim formülümüz dayanışma ve elbirliği” diyor. Faizsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Üstün, “Eminevim Elbirliği Sistemi, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak” diyor ve şu mesajı veriyor: “Kredi geri ödemeleri oldukça yüksek, şu anda bu yolla ev almak iyice zorlaştı ve inşaat sektöründe doğal olarak durgunluk yaşanıyor. Eminevim sayesinde ayda ortalama 1.5 kişi konut sahibi oluyor ve bu durum pazara canlılık getiriyor. En ufak kasabalarda dahi Eminevim’den ev alan insanlar sayesinde piyasada, ekonomide bir rahatlama sağlanıyor. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak.”

ARAŞTIRMADAN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Okurlarımıza uyarılarda bulunan Emin Üstün, araştırma yapmadan ev alım uygulamalarına kesinlikle girmemek gerektiğini dile getiriyor ve ekliyor: “Bu işler çok ciddi işler. Eminevim Sistemi dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemi. Biz 27 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 120.000’e yakın aileyi kişiyi ev ve araç sahibi yaptık ve kimseyi mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz.”