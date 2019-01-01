Eminevim yeni evlenenler için teslimatları öne çekti

Yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranlarıdar gelirli vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olma hayalini suya düşürüyor. Özellikle evlenip ev sahibi olmak isteyen çiftler, fiyatlar ve faizlerle iyice zorlaşan ev sahibi olmanın yollarını ararken Faizsiz Finansman Modeli’ni 29 yıl önce geliştiren Eminevim, başlattığı yeni kampanya ile yeni evlenenler için teslimatları öne çekti ve 2 yıl daha erken ev sahibi olabilmenin yolunu açtı.

İki yıl önceden teslim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde her yıl yaklaşık 550 bin kişi evleniyor. Evlenenlerin büyük bir kısmı ise yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları nedeniyle küçük birikimlerle ev sahibi olmayı neredeyse imkansız olarak görüyor ve kirada yaşamayı tercih ediyor. Ancak Türkiye’de ilk defa faizsiz ödeme sistemi ve küçük birikimlerle istenilen evi alma olanağı sağlayan Eminevim, evlenip mutlu bir yuva sahibi olmak isteyenlerin hayallerini çiftlere özel yeni kampanya ile gerçeğe dönüştürüyor. Yeni evlenenlerin faydalanacağı kampanya ile çiftler, Eminevim’in geliştirdiği Elbirliği finansman modeli ile teslimatlarını 2 yıl daha erken alabilecek ve çok uzun yıllar beklemeden kısa bir sürede üstelik faizsiz ev sahibi olabilecek.

“Kampanya boyunca KDV bizden”

Bugüne kadar 142 binden fazla kişiyi faizsiz finansman modeli ile ev ve otomobil sahibi yaptıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yeni evli çiftlere destek olmak için başlatılan kampanyanın sunduğu fırsatları anlattı. Üstün, “Kurucusu olduğumuz Elbirliği faizsiz finansman modeli, ayda yaklaşık 2 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan güvenilir ve güçlü bir sistem. Üstelik bu sistemde küçük birikimlerle ve faiz ödemeden ev ve araç sahibi olabiliyorsunuz. Yaz sezonunda evliliklerin daha fazla yapılmasından dolayı evli çiftlerin de ev sahibi olmasının yolunu hazırladığımız kampanya ile kolaylaştırmak istedik. Bu doğrultuda küçük birikimlerle ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtık. Teslimatları yeni evlenen çiftler için 2 yıl öne çektik. Ayrıca temmuz ayı sonuna kadar ev almak için kampanyamıza katılan çiftlerden ikinci bir kampanya olarak KDV tutarındaki hizmet bedeli indirimi yapma imkanı da sağlayacağız. İsteyenlere 2 yıl erken teslimat veya hizmet bedeli indirimden yararlanarak ev alma konusunda kolaylıklar sağlayacağız. Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesini planladığımız kampanya ile 1 yıla kadar yeni evli çiftler, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek” açıklamasında bulundu.