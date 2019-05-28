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Eminevim Sakarya’da iftar yemeği düzenledi

Eminevim Sakarya Şubesinin tertip ettiği iftar programı gerçekleşti.

28 Mayıs 2019 Salı 11:23
Eminevim Sakarya’da iftar yemeği düzenledi

Eminevim Sakarya Şubesinin tertip ettiği iftar programı gerçekleşti.


Geliştirdiği ’Elbirliği Sistemi’ ile müşterilerine faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim Sakarya’da iftar yemeği düzenledi. Gerçekleşen iftar programına Eminevim Sakarya Şube Müdürü Talha Melikşah Berberoğlu’nun yanı sıra arasında Emin Şirketler Grubu Bölge Müdürü Samet Mengüç, Kocaeli Merkez Şube Müdürü Gökhan Alaca, Kocaeli İzmit Şube Müdürü Mustafa Tunçay, şube çalışanları ve tapusunu teslim alan 100 aile katıldı. Program da birçok etkinlik yer alırken, aileler arasında yapılan kurada Ahmet Gökboru Bayar ailesine Umre hediyesi Bölge Müdürü Samet Mengüç tarafından takdim edildi. Program sonrasında Eminevim ailesine, birçok yeni aile daha katılarak sözleşmelerini imzaladı.



“Ev almanın en kolay yolunu sunuyor”


Emin şirketler Grubu Bölge Müdürü Samet Mengüç, “Çeyrek asırdır hizmet veren Eminevim temeli dayanışmaya dayalı olan Eminevim elbirliği sistemi ile size faizsiz ev sahibi olmak için ev almanın en kolay yolunu sunuyor. Bu sistemle peşinatsız ev sahibi olmak da artık mümkün. Eminevim Türkiye’de ve Dünya’da bir ilki gerçekleştirmiş; faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilme imkanı sağlıyor. Faizsiz ev otomobil alma sisteminin mucidi olan Eminevim Türkiye Genelinde 140 bin aileyi ev ve otomobil hayaline kavuşturdu. Sakarya’da ise 5 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptık” dedi.


Mengüç, Türkiye genelinde bu yıl ramazan ayı boyunca 55 bin kişi ile iftar yapan tüm Emin Şirketler Grubunun önceliğinin güven ve hassasiyetlere dayandığını da belirti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:23
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