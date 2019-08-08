Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliği

2019 yılının sonuna kadar 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefleyen Eminevim, istihdam projesi kapsamında üniversite öğrencilerine de yer açtı ve onları iş hayatına hazırlayacak Genç İstihdam Projesi’ni başlattı. Özel sektör ve üniversite işbirliği ile yürütülen projede 200’den fazla öğrenciye ulaşıldı. 40 öğrenci ise iş dünyasına ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı.

Eminevim İnsan Kaynakları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile başlayan projenin önümüzdeki aylarda iki üniversite ile devam edeceğini ve daha fazla öğrenciye iş imkanı sunulabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Eminevim’in İstanbul’daki şubelerinde uzman yardımcısı pozisyonlarında istihdam edilecek üniversite öğrencilerinden başarılı bulunanlara da ayrıca yeni kariyer fırsatları sunulacak. Genç İstihdam Projesi ile iş hayatına hazırlanan öğrencilerden okul sezonunda da çalışmak isteyenler, ders programına uygun şekilde yarı zamanlı iş imkanlarından da yararlanabilecek.