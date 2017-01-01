Eminevim daha erken teslim edecek anahtarlarını

Eminevim, başlattığı yeni kampanyada ev teslim tarihlerini 17 ay öne aldı. Düşük taksit imkânının yanısıra teslimatların da daha erkene çekildiği belirtilen kampanya tüketiciler tarafından ilgi ile karşılandı.

AİLEMİZ BÜYÜYOR

Milli ve yerli ekonomiye tam destek vermek, sektörü nakit döngüsü üzerinden rahatlatmak için harekete geçtiklerini söyleyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 81 ilinde 100’den fazla şubesiyle 28 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını faizsiz yöntemlerle karşılamak, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak için de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Sistemin formülü dayanışma ve el birliğidir. Bu yolla şimdiye kadar 125 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaptık” dedi. Eminevim sayesinde ayda ortalama bin 500 kişinin konut ve otomobil sahibi olduğunu vurgulayan Üstün, Türkiye genelindeki şubelerimizle alt ve orta gelir seviyesindeki insanlarımızın ev sahibi olmasına fırsat veriyoruz. Eminevim müşterilerinin kendisine olan güveniyle büyümeye devam ederken onların anahtarlarını bir an önce teslim etmek için başlattığımız kampanya hem bizlere hem de ailelere moral verdi” diye konuştu.