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Eminevim ailesi Kadir Gecesi’nde aynı sofrada buluştu

Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofraları kuran Eminevim,bin bir aydan daha hayırlı olan, tövbelerin ve duaların kabul edildiği Kadir Gecesi’nde 200.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:37
Eminevim ailesi Kadir Gecesi’nde aynı sofrada buluştu

Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofraları kuran Eminevim,bin bir aydan daha hayırlı olan, tövbelerin ve duaların kabul edildiği Kadir Gecesi’nde 200. iftar programı gerçekleştirdi.


Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatabilmek için Türkiye’nin 81 ilinde iftar sofraları kuran Eminevim, bu vesileyle iştirakçileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca 55 bin kişiye iftar veren ve 212 iftar programı düzenlemeyi hedefleyen firma, Eminevim Sefaköy yerleşkesinde düzenlediği iftar programı ile Kadir Gecesi’nde müşterilerini aynı sofra etrafında buluşturdu. Kur’anı Kerim tilaveti eşliğinde başlayan programa, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün, üst düzey yöneticiler, bölge müdürleri ve iştirakçiler katıldı.


55 bin kişiye iftar verdiler


Yönetim kadrosuyla gerçekleşen iftar programında duygu ve düşüncelerini dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Kadir Gecesi’nde gerçekleşen iftar programımızı ihtişamlı bir şekilde dostlarımızla yerine getirdik. Bu programda dostlarımızla buluştuk. Aileler ile birlikte iftarımız çok güzel oldu. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 212 iftar programı gerçekleştireceğiz. Nitekim iftar programlarının 200’ü tamamlandı. Kalan 12 iftarımız da 3 gün içinde tamamlanacak. Toplamda 55 bin aile iftar programlarımıza katıldı. Bu iftar Eminevim’in büyük bir aile olduğunu ispat etti” dedi


500 kişiye istihdam sağlanacak


Konuşmasında bir de müjde veren Emin Üstün, 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti. 140 bin insanı otomobil ve ev sahibi yaptıklarını belirten Üstün, Haziran ayında da kampanyalar başlatacaklarını söyledi.


“Küçük taksitlerle büyük tasarrufları bir araya getireceğiz”


Elbirliğini Sistemi’ni enerji, tarım, hayvancılık ve otel sektöründen sonra bu seferde kutsal topraklara hacca gitmek için geliştirdiklerini belirten Eminevim Satış Müdürü Mustafa Şahin, “Hac ibadeti bedenle ve maddi imkanla yapılan bir ibadettir. Yani tasarruf gerektiriyor. Bu tasarrufa ulaşmak için başlattığımız kampanya şu şekilde olacak. Sınırlı sayıda ailemizin faydalanacağı hac ibadet organizasyonumuza katılabilmek için önce diyanetin açtığı hac kayıtlarına kayıt yaptırılması gerekiyor. Ardından sistemimize yapılacak kayıtla birlikte aylık cüzi ödemelerle bu ibadetin kolaylaşmasına imkan sağlayacağız. Bugün ortalama her ay bir gram altın bedeliyle hacca gitmenin de yolunu açmış olduk. Ayrıca buradan duyuracağım evlilik paketi kampanyamızı da yarın itibariyle başlatıyoruz. Yönetimimizin bizler için sunduğu bu büyük kampanya ile inşallah evlenmeyi düşünen kardeşlerimiz de artık bu zorluğu ve bu meşakkatli yolu da Elbirliği Sitemi İle aşabilecek. Yazıldıkları kampanyalarla küçük taksitlerle büyük tasarrufları bir araya getirip onların evlilik dönemindeki zorluklarına hep beraber yardımcı olacağız” ifadelerinde bulundu.


Programda davetliler arasında sürpriz hediye çekilişleri de yapıldı. Çekilişte bir kişi umre yolculuğuna hak kazandı. Ayrıca programda çocuklar da unutulmadı. Minikler dağıtılan hediyelerle mutlu oldu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:37
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