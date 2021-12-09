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Konut Projeleri Eminevim, 200 bin ailenin hayalini gerçekleştirdi
Konut Projeleri

Eminevim, 200 bin ailenin hayalini gerçekleştirdi

Eminevim, 2021 yılındaki istikrarlı büyümesiyle tasarruf finansman sektöründe açık ara farkla 200 bin ev ve araç teslimatına ulaşan ilk ve tek şirket oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:18:00 -
Eminevim, 200 bin ailenin hayalini gerçekleştirdi

Tasarruf finansman sektörüne 30 yıldır yön veren ve sektörün en fazla tercih edilen şirketi Eminevim, bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam ev ve araç teslimatında 200 bine ulaşarak tasarruf finansman sektöründeki liderliğini pekiştirdi. 2021 yılında istikrarlı bir büyüme gösteren Eminevim, yılı 30 bin ev ve araç teslimatı ile tamamlamayı hedefliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetkisinde intibak süreci devam eden tasarruf finansman sektörünün, ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli finansal modellerden biri olduğunun altını çizen Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç “Sektörün lideri olarak her ay ekonomiye yaklaşık 500 milyon TL likidite sağlayarak, ülkenin ekonomik büyümesine destek oluyoruz.Piyasada yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeyen iş modelimiz sayesinde istikrarlı büyümesini sürdüren sektörümüz, gelecek dönemde de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir” dedi.

Eminevim aracılığı ile 2021 yılında ev ve araç sahibi olan aile sayısının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 daha fazla olduğunu belirten Aytaç “Bugüne kadar on binlerce aileye dokunduk, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağladık. 2021 yılında yükseliş grafiğimizi sürdürerek ev ve araç teslimatı yaptığımız aile sayısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artırmayı başardık. Gerçekleştirdiğimiz bu 200 bininci teslimat ise 122 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla birlikte Eminevim’e duyulan güvenin önemli bir göstergesi” dedi. Aytaç, Eminevim olarak 2022’de 50 binden fazla aileyi daha ev ve araç sahibi yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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