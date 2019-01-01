Eminevim 109 şubede birden faizsiz konut almanın adresi oldu

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’yle on binlerce kişiyi faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim, üç yeni şubeyi daha hizmete açtı. Aynı günde açılışları yapılarak hizmete giren Siirt, Konya ve Kayseri’deki yeni şubelerle faizsiz sistemin sınırları, Türkiye genelinde 109 farklı noktaya ulaştı.

Liderliğini güçlendirdi

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayan Eminevim, faizsiz sisteminin sınırlarını, açılışı yapılan yeni şubelerle ülke genelinde genişletmeye devam ediyor. Siirt, Konya ve Kayseri’de olmak üzere üç yeni şubenin açılışını gerçekleştiren firma, toplamda şube sayısını da 105’ten 109’e çıkardı ve sektördeki liderliğini güçlendirdi.

Anında hizmet

Eminevim yönetim kurulu üyelerinin ve bölge müdürlerinin katıldığı açılışlarda ilkler de gerçekleşti. Siirt’te yapılan açılışla Eminevim Siirt’teki ilk şubesini açarken üç şubeyle hizmet verdiği Konya’da da dördüncü şubesini Kent AVM’de açtı.

Artık daha kolay

Yeni şube AVM’de hizmete giren Eminevim’in ilk şubesi oldu. Bir diğer şube ise Kayseri’de hizmete girdi. Kayseri’nin üçüncü şubesi olarak açılan İstasyon şubesiyle Kayserililer faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanabilecek.

Hedef 120 şube

Bu yıl şube açma atağı ile sektöründe öne çıkan Eminevim, yıl sonuna kadar şube sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyor. Şirketin güçlü olduğu şehirlerin yanı sıra ilk kez tüketicilere ulaşmayı planladığı şehirler de var.